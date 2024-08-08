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На Украине оценили возможность прямых переговоров с Россией

Ермак заявил, что Киев не видит смысла в прямых переговорах с Москвой

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Власти Украины не собираются идти на компромиссы с Россией в территориальных вопросах, объявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает «Страна.ua». По его словам, урегулирование конфликта возможно лишь при восстановлении «территориальной целостности» республики.

«Мы не видим смысла в прямых переговорах с РФ по состоянию на данный момент <...> Справедливый мир — это победа Украины. Победа — это, в частности, восстановление территориальной целостности», — пояснил Ермак.

Он добавил, что Киев собирается провести до конца года второй «мирный саммит» — продолжение обсуждения урегулирования ситуации по украинской модели, прошедшего в Швейцарии. Ермак отметил, что организация мероприятия зависит от ряда условий, который все еще не выполнены.

Глава офиса президента Украине ушел от ответа на вопрос, готов ли Киев вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, переговоры с которым руководство республики само себе запретило еще в 2022 году. При этом Ермак подчеркнул, что пока украинским лидером является Владимир Зеленский не будет никаких новых минских соглашений и любых других договоренностей, вызывающих протест у народа страны.

Ранее Украине предрекли территориальный раздел со стороны Венгрии, Польши и Румынии.

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