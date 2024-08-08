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Трамп вызвал Харрис на три раунда дебатов

Трамп предложил провести дебаты с Харрис на трех американских телеканалах

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Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп выступил за проведение трех раундов дебатов в рамках текущей избирательной кампании, передает Fox News. По его словам, он предлагает своей сопернице из Демократической партии, вице-президенту США Камале Харрис провести прения 4,10 и 25 сентября.

«Дебаты очень важны. Мы договорились с Fox News на 4 сентября. Мы договорились с NBC на 10 сентября. Мы договорились с ABC на 25 сентября», — пояснил Трамп.

Он добавил, что в настоящее время есть лишь согласие глав телеканалов на организацию дебатов, все остальное еще не согласовано. Трамп указал, что Харрис еще не ответила на его предложение.

«Не знаю, согласятся ли они, она ведь не дала еще ни одного интервью. Она не способна давать интервью. Она просто некомпетентна», — подчеркнул экс-президент США.

Ранее Харрис отказалась сажать Трампа в тюрьму.

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