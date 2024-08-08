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В США рассказали, что грозит Ирану в случае атаки на Израиль

WSJ: США напрямую предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Власти США передали Ирану сообщение о серьезных рисках, возникающих для исламской республики, если она решит пойти на масштабную атаку против Израиля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, речь шла преимущественно об экономических последствиях, но пока подробности неизвестны.

«США предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и экономика могут понести сокрушительный удар, если Иран предпримет масштабную атаку на Израиль. По словам американского чиновника, предупреждение было передано Тегерану как напрямую, так и через посредников», — говорится в тексте.

Как отмечает WSJ, американская сторона намекнула Ирану и на опасность эскалации на Ближнем Востоке в целом, если он решится принять серьезные меры в отношении Израиля.

Ситуация в регионе ухудшилась из-за нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее Иран заподозрили в возможном отказе от масштабного удара по Израилю.

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