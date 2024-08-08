Польше угрожает новая волна массовых протестов

Правительство Польши не выполнило обещания по прекращению поставок украинского зерна, данное фермерам республики, заявил объединения польских аграриев Orka Михал Боровяк, передает TVP Info. По его словам, это означает перезапуск массовых протестных демонстраций в стране.

«Мы осенью 100% выйдем на улицы. Это уже не будут такие протесты, какими они были до той поры. У нас есть план того, как проводить протестные акции, чтобы правительство почувствовало это на своей шкуре», — пояснил Боровяк.

Он добавил, что недовольство фермеров вызывает не только поставки зерна с Украины, но и повышение налога на сельскохозяйственные угодья. Боровяк подчеркнул, что польский кабмин повысил сборы более чем на 20%, хотя изначально должен был отказаться от этих мер.

Протестные акции фермеров проходили в Польше с февраля до лета. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В следствии демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам. При этом на прекращение демонстраций, помимо предложений польского кабмина, повлиял факт старта посевной кампании.

Ранее польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с мигрантами.