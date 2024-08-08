Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН сочли, что атака ВСУ на Курскую область вызывает беспокойство

В ООН заявили, что атака ВСУ на Курскую область вызывает обеспокоенность

close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала предметом беспокойства. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы призываем <…> обеспечить защиту гражданского населения», — отметил он, указав, что все стороны в данной ситуации должны «действовать ответственно».

Накануне Россия потребовала осудить атаки ВСУ по мирным жителям в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захаров. По словам дипломата, атаки происходят на фоне «циничного молчания Запада», который продолжает покрывать своих «киевских марионеток».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что страны Запада с опозданием отреагируют на атаку ВСУ в Курской области. Он также заявил, что эта атака является грубой и масштабной провокацией Украины.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами