В ООН сочли, что атака ВСУ на Курскую область вызывает беспокойство

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала предметом беспокойства. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы призываем <…> обеспечить защиту гражданского населения», — отметил он, указав, что все стороны в данной ситуации должны «действовать ответственно».

Накануне Россия потребовала осудить атаки ВСУ по мирным жителям в Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захаров. По словам дипломата, атаки происходят на фоне «циничного молчания Запада», который продолжает покрывать своих «киевских марионеток».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что страны Запада с опозданием отреагируют на атаку ВСУ в Курской области. Он также заявил, что эта атака является грубой и масштабной провокацией Украины.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».