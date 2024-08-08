В Грузии рассказали, как можно вернуть утраченные 16 лет назад территории

В августе 2008 года Грузия столкнулась с настоящей катастрофой, считает мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает грузинский «Первый канал». Так он отреагировал на просьбу прокомментировать 16-ю годовщину пятидневного российско-грузинского конфликта, в результате которого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

«Я верю, что при прагматичной политике «Грузинской мечты» можно вернуть территории, сделать страну целостной. Это мечта каждого грузина. Мы должны сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность страны не через войну, а через прогресс, мир и экономическое развитие», — добавил Каладзе.

Он отметил, что правительство Грузии должно провести расследование, касательно событий тех лет — боевые действия начала грузинская сторона, атаковав южноосетинский город Цхинвал. Каладзе подчеркнул, что разбирательство необходимо для установки мира внутри страны, а затем и восстановления ее «территориальной целостности».

Ранее в Грузии допустили возбуждение нового уголовного дела против экс-президента Михаила Саакашвили из-за войны с Россией.