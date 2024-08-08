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США нужны «угрозы» для наращивания собственного ВПК

The American Conservative: Россия не представляет угрозы для США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комиссия по национальной оборонной стратегии США сделала выводы о якобы растущих угрозах со стороны РФ, КНР, Ирана и КНДР, чтобы привлечь дополнительное финансирование в производство оружия. Об этом написал журнал The American Conservative.

«Тот факт, что Вашингтон почти всегда сражается за рубежом, демонстрирует, что политика США <…> носит агрессивный характер», — указали в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что Россия «не представляет угрозы» для американцев, так как у двух стран отсутствуют территориальные разногласия.

Начало украинского кризиса политический аналитик издания объясняет «косвенным появлением НАТО на Украине». По его мнению, Вашингтону следует «прекратить попытки доминировать» вплоть до российской границы. «Военную угрозу» со стороны Китая автор также ставит под сомнения, уточняя, что противостояние двух держав лежит «в экономической, а не военной» плоскости.

До этого в США предложили на законодательном уровне ограничить военный авантюризм страны. Об этом заявил независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

Ранее США повлияли на рост стоимости производства ядерного топлива.

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