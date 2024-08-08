Немецкий журналист раскрыл крупный просчет ВСУ в Курской области

Украинские боевики в Курской области уничтожаются российскими БПЛА и ракетами, ВСУ направляются на свои позиции в занятых ими районах области без прикрытия с воздуха. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Небольшие группы украинских БМП проехали… по направлению Курской области без прикрытия с воздуха, РЭБ или пехоты, чтобы быть уничтоженными российскими беспилотниками и ракетами», — отметил он.

Репке выразил непонимание соответствующего решения. Журналист также назвал атаку ВСУ на территорию Курской области «рискованным предприятием».

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее минобороны РФ показало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области.