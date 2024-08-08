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Минобороны РФ показало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Вооруженные силы РФ с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили украинских военных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На видеозаписи, которую опубликовало оборонное ведомство, оператор беспилотника сбрасывает боеприпасы на группу боевиков Вооруженных сил Украины, которые укрываются в лесу.

8 августа российские военные уничтожили склад с боекомплектом ВСУ в приграничном районе Курской области. Разведывательный беспилотник обнаружил замаскированный склад с боеприпасами, после чего передал координаты артиллеристам, которые из гаубицы Д-30 ударили по цели.

До этого сообщалось, что российским военным удалось освободить из плена мужчину с сыном, которые были захвачены украинскими военными в Судже Курской области.

Ранее ВС РФ обезвредили беспилотник «Баба-яга» ВСУ в Курской области.

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