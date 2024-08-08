В Германии оценили план Трампа по Украине

План экс-президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт в течение одного дня нереалистичен. Такую оценку намерений Трампа дала немецкий депутат, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али, ее слова приводит РИА Новости.

«Заключить сделку за 24 часа – это нереалистичный сценарий», - подчеркнула она.

По словам Али, соответствующие заявления являются частью предвыборной кампании Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, если он одержит победу на выборах. При этом детали своего плана политик не уточнял.

До этого президент Украины высказал мнение, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине. Зеленский также добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой».

Ранее генерал Браун прокомментировал слова Трампа о прекращении украинского конфликта за 24 часа.