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Мишустин поручил министрам круглосуточно оставаться на связи по ситуации в Курской области

Мишустин поручил членам кабмина контролировать ситуацию в Курской области

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил всем членам правительства круглосуточно оставаться на связи и держать на контроле ситуацию в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу всех вице-премьеров, министров круглосуточного оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок», — сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Он также призвал всех чиновников лично контролировать вопросы по курируемым направлениям.

8 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Курской области, пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов Сотрудникам сообщил, что сотрудникам бюджетной сферы, которые работали на потенциально опасных территориях региона, сохранят среднюю заработную плату.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

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