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В Болгарии одобрили выделение дополнительных средств на армию

Парламент Болгарии одобрил выделение допсредств на закупку оружия

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Alex Brandon/AP

Болгарский парламент одобрил выделение дополнительных денег на нужды армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию на сайте Народного собрания.

Отмечается, что большинство депутатов поддержало инициативу по закупке немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM стоимостью €182 114 311 без учета НДС, в перспективе возможно дополнительных ЗРК аналогичной марки и одного комплекса IRIS-T SLX большей дальности. Инициатива была продиктована необходимостью укрепления системы противовоздушной обороны в рамках проекта «Щит для европейского неба» и ее включения в интегрированную систему НАТО.

Также парламент ратифицировал международный договор с США о приобретении боеприпасов для боевых машин Stryker стоимостью $64 880 655 без учета НДС и меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами Болгарии и Румынии о создании Штаба регионального компонентного командования специальных операций.

В мае власти Болгарии выступили с инициативой предоставить свою территорию для создания штаба многонациональной дивизии «Восток» и многонационального штабного элемента, который будет следить за ситуацией в Черном море.

Ранее Болгария разрешила военным обучать украинцев в других странах.

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