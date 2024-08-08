В Болгарии одобрили выделение дополнительных средств на армию

Болгарский парламент одобрил выделение дополнительных денег на нужды армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию на сайте Народного собрания.

Отмечается, что большинство депутатов поддержало инициативу по закупке немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM стоимостью €182 114 311 без учета НДС, в перспективе возможно дополнительных ЗРК аналогичной марки и одного комплекса IRIS-T SLX большей дальности. Инициатива была продиктована необходимостью укрепления системы противовоздушной обороны в рамках проекта «Щит для европейского неба» и ее включения в интегрированную систему НАТО.

Также парламент ратифицировал международный договор с США о приобретении боеприпасов для боевых машин Stryker стоимостью $64 880 655 без учета НДС и меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами Болгарии и Румынии о создании Штаба регионального компонентного командования специальных операций.

В мае власти Болгарии выступили с инициативой предоставить свою территорию для создания штаба многонациональной дивизии «Восток» и многонационального штабного элемента, который будет следить за ситуацией в Черном море.

Ранее Болгария разрешила военным обучать украинцев в других странах.