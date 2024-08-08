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Путину из Курской области доложили об обстрелах ВСУ при эвакуации мирных жителей

Смирнов: эвакуацию людей из Курской области мешали проводить обстрелы ВСУ

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»/«Mash»

Эвакуации людей из Курской области препятствовали обстрелы со стороны Украины. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал врио главы Курской области Алексей Смирнов, передает ТАСС.

Смирнов отметил, что эвакуация продолжится, людей из приграничных районов планируют вывозить автобусами и поездами.

«Пришло дополнительно восемь составов, где можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу железной дорогой», — сказал он.

Путин заявил, что ситуация в Курской области требует от врио главы региона мужества для решения неординарных задач.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее временно закрыли три вокзала в Курской области.

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