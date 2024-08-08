МИД РФ требует от международных организаций осудить покушение на Поддубного

Россия требует от международных организаций осуждения покушения на военного корреспондента Евгения Поддубного. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что, в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, журналисты приравнены к гражданскому населению.

В то же время власти Украины при согласии западных стран «объявили своими целями» российских журналистов, добавила она.

Сообщалось, что раненого военкора Евгения Поддубного эвакуировали в московский НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У журналиста черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета и сильный ожог, однако он находится в сознании и уже дал первый после ранения комментарий. Военкор пострадал во время атаки дрона в Курской области 7 августа. По данным его коллеги Александра Коца, после удара БПЛА автомобиль Поддубного съехал в кювет, перевернулся и загорелся, однако сам журналист выпал из машины и выжил.

Ранее международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.