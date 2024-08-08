Путин провел встречу с врио губернатора Курской области после атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым после попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Стенограмма доступна на сайте Кремля.

«Вы не так давно исполняете обязанности губернатора, но жизнь ставит перед вами неординарные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только профессиональных знаний, навыков, профессионального опыта, который у вас безусловно есть.

Сегодняшняя ситуация требует мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями власти, в том числе перед вашей командой. Ситуация в целом мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать с оценкой», — сказал глава государства.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее временно закрыли три вокзала в Курской области.