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В Эстонии пригрозили запретить местную православную церковь

МВД Эстонии может запретить ЭПЦ при отказе переходить в подчинение раскольников

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Depositphotos

МВД Эстонии может запретить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при отказе от объединения с раскольнической Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея). Об этом сообщил вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйт, передает ТАСС.

«Проблема заключается в риске для госбезопасности. В этом контексте деятельность Эстонской православной церкви может быть просто прекращена», — сказал он.

До этого сообщалось, что глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну после отказа в продлении вида на жительство.

Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, подтвержденное томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, возглавляющий церковь с 2018 года, выразил намерение продолжать руководить церковью, если вернется в Россию.

Ранее глава Греческой церкви назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения.

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