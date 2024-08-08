Продолжающаяся поддержка Украины со стороны стран НАТО стала основой для атаки подразделений ВСУ на территорию Курской области. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Вот почему НАТО ненавидят в России. Западная элита наводнила содействующую неонацистам Украину оружием и деньгами, чтобы они уничтожили свою страну и сделали попытку разрушить Россию», — подчеркнул он.

Журналист обратил внимание читателей на жертвы среди мирных в результате деятельности ВСУ, а также атаки на монастыри на территории России со стороны украинских войск.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область.