Проблем с тем, что ВСУ могут использовать переданное Германией Украине вооружение, в том числе танки, на территории России, нет. Об этом в беседе с медиагруппой Funke заявил глава комитета бундестага по обороне Маркус Фабер.

«Территория обеих государств (России и Украины - прим. ред.) является зоной боевых действий», - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По мнению Фабера, после передачи техники в распоряжение ВСУ она становится украинской.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде сравнили атаку ВСУ на Курск с деяниями украинских нацистов Второй мировой.