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На Зеленского подали иск в Международный уголовный суд

На Зеленского подали иск в МУС из-за обстрелов детских садов и школ в ДНР

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Johanna Geron/Reuters

Российский Совет блогеров совместно с донецким благотворительным фондом «Круг добра» подали на президента Украины Владимира Зеленского в Международный уголовный суд (МУС) из-за обстрелов детских садов и школ в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сооснователя Совета блогеров Викторию Рашину.

«Мы обратились в Международный уголовный суд с требованием привлечь к ответственности Зеленского В., бывшего главкома ВСУ Залужного В., а также экс-главу Минобороны Украины Резникова А. за восемь эпизодов атак на социальные объекты на территории ДНР в 2022–2023 гг», — поделилась Рашина.

Как отметила основатель Совета блогеров юрист Валерия Рытвина, ВСУ использовали для атак в том числе кассетные боеприпасы.

Кроме Зеленского фигурантами иска стали бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников.

До этого стало известно, что Международный арбитражный суд в Гааге проведет слушания по существу в рамках иска Украины против России по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.

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