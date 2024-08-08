Нетаньяху оценил шансы договориться по Газе после покушения на Ханию

Шансы на мирное соглашение по сектору Газа выросли после расправы над «некоторыми экстремистскими элементами». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет издание Time.

Отвечая на вопрос, как повлияет на ход переговоров покушения на командира «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, политик отметил, что шансы увеличились. Он добавил, что «некоторые из экстремистских элементов», которых больше нет, выступали против сделки.

Хании не стало утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель получили ранения несовместимые с жизнью.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где находился высокопоставленный командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Его тело обнаружили под завалами.

Ранее Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС.