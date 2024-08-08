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Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по истребителям F-16

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Alina Smutko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудил с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде расширение инициативы по поставкам истребителей F-16 для ВСУ. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

В ходе беседы Кулеба поблагодарил главу МИД Норвегии за участие в коалиции по поставкам американских истребителей.

«Мы обсудили расширение этой инициативы», — уточнил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей американского происхождения F-16 над контролируемой РФ территорией региона.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее британский аналитик рассказал о планах Украины разместить F-16 в Румынии.

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