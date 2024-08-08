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В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины

Стано: ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на события в Курской области

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

События в Курской области никак не повлияют на поддержку Украины и ее военных усилий Европейским союзом, позиция Брюсселя остается неизменной с февраля 2022 года. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что поддержка Киева включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь.

«Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», — сказал Стано.

По его словам, ЕС постоянно контактирует с партнерами на Украине. Что касается событий в Курской области, отметил он, это не европейские власти должны комментировать, поскольку ЕС никак в этом не задействован.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз полностью поддерживает действия Украины «по защите суверенитета и территориальной целостности».

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

В офисе президента Украины объяснили нападение на Курскую область «усилением переговорных позиций» Киева. Продвижение ВСУ в регионе не допущено, идет огневое поражение скоплений живой силы и техники украинской армии, сообщили в Минобороны. Раненого военкора Евгения Поддубного доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее на видео попала расстрелянная ВСУ Lada с мирными жителями вблизи Суджи.

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