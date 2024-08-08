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Гражданке Австрии отказали в предоставлении убежища в РФ

Суд в Петербурге отказал гражданке Австрии Шаллер в предоставлении убежища в РФ

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Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге отказал гражданке Австрии Нурит Шаллер в предоставлении убежища в РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина заявляла, что скрывается в РФ от нападок мусульман на родине из-за своего еврейского происхождения и хочет жить в стране, где защищаются традиционные ценности. Однако суд изучил деятельность Шаллер в РФ и выяснил, что она занимается изучением политической обстановки в России, что стало поводом для отказа в предоставлении убежища.

До этого бежавшей от талибов (организация запрещена в России) журналистке Кабре Хассани пришлось улететь из РФ в Афганистан.

По словам адвокатов, девушка устала от судебного процесса в России и «хочет, чтобы все это закончилось». Хассани в Афганистане работала на телевидении, имела свой бизнес и боролась за права женщин. После прихода к власти талибов девушка бежала из страны. В России ее обвинили в незаконном пересечении границы, когда она пыталась уехать в Европу, и собирались депортировать на родину.

Ранее попросивший убежища в РФ итальянский журналист Джулиано не исключил переезда в Россию.

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