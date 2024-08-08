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Лукашенко заявил, что СНГ не сможет обойтись без России

Лукашенко: страны СНГ не смогут обойтись без России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) не могут обойтись без России, государствам объединения необходимо «держаться вместе». Об этом на встрече с главами МВД стран СНГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, «некоторые думают», что от России необходимо держаться подальше ввиду опасения вторичных санкций. Глава государства предостерег не делать этого.

Он отметил, что странам СНГ «надо держаться вместе».

До этого Лукашенко заявил, что против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война. По его словам, каждая из стран Содружества уже пережила хотя бы одну «цветную революцию», иначе говоря, попытку госпереворота.

Президент Белоруссии счел, что страны СНГ пытаются рассорить и расколоть изнутри, используя разные способы, в том числе незаконные односторонние экономические санкции.

Ранее Лукашенко поделился своим мнением о цветных революциях.

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