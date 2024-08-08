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В Грузии заявили о планах мирного возвращения в свой состав Абхазии и Южной Осетии

Премьер Кобахидзе: Грузия вернет в состав Абхазию и Южную Осетию мирным путем

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что территории Абхазии и Южной Осетии вернутся в состав страны в будущем мирным путем. С таким заявлением он выступил по случаю очередной годовщины грузино-российского конфликта, сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы все помним тяжелейшие трагические дни, но эти дни также наполняют нас гордостью, учитывая великий героизм, проявленный нашими военными, и, конечно, мы еще раз обязаны отдать им должное», — заявил Кобахидзе.

По его словам, героизм военных не пройдет бесследно, и «территория Грузии будет восстановлена». Он уточнил, что восстановление пройдет «мирным путем».

8 августа - годовщина начала российско-грузинского конфликта, который вспыхнул в 2008 году из-за массированного обстрела Цхинвала - столицы Южной Осетии - со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Ранее в Грузии не исключили, что обратятся в прокуратуру по поводу войны с РФ в 2008 году.

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