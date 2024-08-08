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В Абхазии сделали заявление о строительстве военно-морской базы РФ

МИД Абхазии: Россия не намерена создавать базу военно-морского флота в Абхазии

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Россия не намерена создавать базу своего военно-морского флота на территории Абхазии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД страны Сергей Шамба.

«Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы», - подчеркнул он.

При этом, по словам министра, у РФ и Абхазии создано прочное двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности. Шамба отметил, что в Абхазии находится 7-я российская военная база. Кроме того, российские пограничники «играют очень важную роль» в обеспечении безопасности государства, добавил министр.

В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил о планах по размещению в регионе военно-морской базы России. В грузинском МИД в ответ на это призвали Москву соблюдать договоренность о прекращении огня от 2008 года. В Тбилиси назвали соглашение о размещении российской базы на территории Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. Тбилиси считает Абхазию своей территорией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии обговорила с генсеком НАТО базу ВМФ России в Абхазии.

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