Западные страны уже этой осенью могут предпринять «реальные попытки» начать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью», — подчеркнул он.

По мнению Рогова, западные страны уже сейчас «выдыхаются» в обеспечении поддержки Киеву на поле боя, поэтому «чувствуют», что могут потерять все «постукраинское пространство».

Как отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, Запад в этой связи будет пытаться «обмануть» Россию, предлагая различные варианты урегулирования, которые Рогов назвал «Минск-1» или «Минск-2», отсылаясь к Минским соглашениям.

В начале августа Зеленский говорил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

Ранее Зеленский сделал очередное заявление о мире.