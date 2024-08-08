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Рогов рассказал о сроках «реальных попыток» Запада начать переговоры по Украине

Рогов: Запад может начать реальные попытки переговоров по Украине осенью

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Западные страны уже этой осенью могут предпринять «реальные попытки» начать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью», — подчеркнул он.

По мнению Рогова, западные страны уже сейчас «выдыхаются» в обеспечении поддержки Киеву на поле боя, поэтому «чувствуют», что могут потерять все «постукраинское пространство».

Как отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, Запад в этой связи будет пытаться «обмануть» Россию, предлагая различные варианты урегулирования, которые Рогов назвал «Минск-1» или «Минск-2», отсылаясь к Минским соглашениям.

В начале августа Зеленский говорил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

Ранее Зеленский сделал очередное заявление о мире.

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