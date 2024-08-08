Лукашенко рассказал о гибридной войне против стран СНГ

Против народов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

«Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал белорусский лидер на встрече с участниками заседания Совета глав МВД государств — участников СНГ.

По его словам, каждая из стран Содружества уже пережила хотя бы одну «цветную революцию», иначе говоря, попытку госпереворота.

Лукашенко считает, что страны СНГ пытаются рассорить и расколоть изнутри, используя разные способы, в том числе незаконные односторонние экономические санкции.

В конце июля официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что гибридная война против РФ, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее Лукашенко поделился своим мнением о цветных революциях.