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Лукашенко рассказал о гибридной войне против стран СНГ

Лукашенко: против народов стран СНГ ведется гибридная война

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Против народов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

«Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал белорусский лидер на встрече с участниками заседания Совета глав МВД государств — участников СНГ.

По его словам, каждая из стран Содружества уже пережила хотя бы одну «цветную революцию», иначе говоря, попытку госпереворота.

Лукашенко считает, что страны СНГ пытаются рассорить и расколоть изнутри, используя разные способы, в том числе незаконные односторонние экономические санкции.

В конце июля официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что гибридная война против РФ, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее Лукашенко поделился своим мнением о цветных революциях.

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