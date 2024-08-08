В Иране предположили, что за покушением на Поддубного стоит НАТО

Покушение на военного корреспондента Евгения Поддубного было совершено украинскими войсками по согласованию с США и НАТО. С таким предположением выступил в беседе с ТАСС иранский политолог Рухолла Модаббер.

«Неонацисты на Украине и сам Зеленский по согласованию с НАТО совершают целенаправленные убийства журналистов, поэтому они организовали покушение на Евгения Поддубного», — подчеркнул он.

По словам Модаббера, разведывательная поддержка ресурсов Североатлантического альянса и США вполне могла обеспечить покушение на российского военного корреспондента.

Сообщалось, что раненого военкора Евгения Поддубного эвакуировали в московский НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У журналиста черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета и сильный ожог, однако он находится в сознании и уже дал первый после ранения комментарий. Военкор пострадал во время атаки дрона в Курской области 7 августа. По данным его коллеги Александра Коца, после удара БПЛА автомобиль Поддубного съехал в кювет, перевернулся и загорелся, однако сам журналист выпал из машины и выжил.

Ранее международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.