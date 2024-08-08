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Зеленский сделал очередное заявление о мире

Зеленский утверждает, что Украина делает все ради «справедливого мира»

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все ради «справедливого мира». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента страны.

«Делаем все, чтобы как можно быстрее достичь справедливого мира», — подчеркнул он.

В начале августа Зеленский говорил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

До этого сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в небе над Курской областью.

Минобороны РФ заявляло, что группировка «Север» вместе с органами Федеральной службы безопасности России за прошедшие сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований украинских войск в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Российские военнослужащие осуществляют огневое поражение скоплений живой силы и техники ВСУ. В Минобороны добавили, что пресекаются все попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

Ранее стало известно, сколько человек эвакуировали с территории Курской области.

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