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Зеленский встретился с американскими конгрессменами в Киеве

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского президента.

«Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки», — отмечается в сообщении.

По словам Зеленского, стороны обсуждали продолжающийся украинский конфликт. По мнению украинского лидера, «ключевой акцент» западной помощи должен быть сделан на предоставлении систем противовоздушной обороны.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина, несмотря на поставляемую Киеву технику, вооружения и предоставление финансовой помощи, все равно проиграет в конфликте.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, США «готовы воевать до последнего солдата» Украины, поскольку им не жаль ни страны, ни украинской экономики.

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.

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