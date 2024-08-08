В Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса

Украине нельзя недооценивать стратегическое значение Донбасса, положение ВСУ на поле боя «дает повод для беспокойства», а полное освобождение региона российской армией станет роковым для Киева. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Стратегическое значение Донбасса нельзя недооценивать», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что дальнейшие успехи ВС РФ на Донбассе «дают повод для беспокойства» на Западе. При этом Украина начала эвакуацию ряда населенных пунктов в прифронтовой зоне. «Это событие может оказать серьезное влияние на возможные переговоры с Москвой», — подчеркивает газета, отмечая «роковой» характер региона для Украины (цитата по РИА Новости).

До этого отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские Вооруженные силы в ходе наступления у Торецка в ДНР добились значительных тактических успехов.

Как отметил Атламазоглу, украинские войска «обычно не отступают до тех пор, пока в этом нет необходимости».

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.