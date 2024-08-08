В США предложили на законодательном уровне ограничить военный авантюризм страны

США необходима законодательная инициатива, которая бы запрещала отправку войск нацгвардии в тот или иной зарубежный конфликт без официального объявления войны американским конгрессом, такая мера ограничит «военный авантюризм» Соединенных Штатов. Об этом заявил независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я поддерживаю законодательные инициативы... запрещающие развертывание нацгвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы «военный авантюризм»», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны.

Ранее в Вашингтоне призвали готовиться к миру без ограничений на ядерное оружие.