Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили на законодательном уровне ограничить военный авантюризм страны

Кеннеди-младший предложил ограничить военный авантюризм США законом

close
100%
Brian Snyder/Reuters

США необходима законодательная инициатива, которая бы запрещала отправку войск нацгвардии в тот или иной зарубежный конфликт без официального объявления войны американским конгрессом, такая мера ограничит «военный авантюризм» Соединенных Штатов. Об этом заявил независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я поддерживаю законодательные инициативы... запрещающие развертывание нацгвардии за рубежом без официального объявления войны конгрессом. Это ограничило бы «военный авантюризм»», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны.

Ранее в Вашингтоне призвали готовиться к миру без ограничений на ядерное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами