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Названо условие визита Мадуро на саммит БРИКС в Россию

Посол Веласкес: Мадуро примет решение о визите на саммит БРИКС исходя из графика

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Ariana Cubillos/AP

Решение о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на предстоящий саммит БРИКС в Казани будет принято исходя из рабочего графика главы государства. С соответствующим заявлением выступил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Каракас получил приглашение на саммит БРИКС через посольство России с подписью Владимира Путина. Венесуэла рассмотрит приглашение и примет решение, исходя из графика Мадуро.

Веласкес подчеркнул, что Венесуэла в любом случае будет представлена на достойном уровне в рамках мероприятия.

«Если не придет Мадуро, то приедет другой представитель власти», — отметил посол.

В феврале Мадуро сообщал, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства». Этот «новый мир уже существует и необратим», отметил глава государства.

Ранее стало известно, что Венесуэла может разрешить БРИКС разработку нефти и газа в стране.

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