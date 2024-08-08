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В Германии прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Журналист Репке: ВСУ под Курском отправили технику без защиты на уничтожение

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предприняв атаку на территорию Курской области, отправили технику без какой-либо защиты на уничтожение. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети Х.

Он отметил, что «снова без надлежащей противовоздушной защиты» бронемашины ВСУ попали под огонь российских беспилотников, продвинувшись всего на четыре километра. Таким образом он прокомментировал опубликованную запись Минобороны России с уничтожением военной техники украинских военных.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ на Курском направлении.

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