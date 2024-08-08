Украина назвала «обидным» решение Нигера разорвать дипотношения с Киевом

Министерство иностранных дел Украины назвало «обидным» решение властей Нигера вслед за Мали разорвать дипломатические отношения со страной, в Киеве считают, что африканские страны якобы «не предоставили» доказательств связей Украины с вооруженными группировками в Африке. Об этом говорится в релизе МИД Украины, размещенном в Telegram-канале ведомства.

«Обидно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киев якобы «искренне настроен» в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения.

До этого Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали.

Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в Мали. Руководство Нигера приняло аналогичное решение.

Ранее в Буркина-Фасо заявили о возможности разрыва дипотношений с Украиной.