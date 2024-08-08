В Европе заявили о необходимости укрепить собственную экономику на случай победы Трампа

Победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США может стать «серьезной проблемой» для Европы. Такое мнение высказал глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в интервью агентству Bloomberg.

По словам Донохью, Трамп изложил совершенно другую повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин, поэтому странам Европы необходимо продолжить углублять собственную экономическую автономность, усиливать производительность экономики. В таком случае, считает министр, европейские государства будут в более сильной позиции для того, чтобы справиться с потенциальными изменения, которые могут исходить от США.

Глава Еврогруппы добавил, что выбор следующего президента США является делом американского народа, однако Европа должна быть готова к любому повороту событий.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.