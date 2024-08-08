Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили о необходимости укрепить собственную экономику на случай победы Трампа

Глава Еврогруппы Донохью призвал ЕС укрепить экономику на случай победы Трампа

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США может стать «серьезной проблемой» для Европы. Такое мнение высказал глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью в интервью агентству Bloomberg.

По словам Донохью, Трамп изложил совершенно другую повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин, поэтому странам Европы необходимо продолжить углублять собственную экономическую автономность, усиливать производительность экономики. В таком случае, считает министр, европейские государства будут в более сильной позиции для того, чтобы справиться с потенциальными изменения, которые могут исходить от США.

Глава Еврогруппы добавил, что выбор следующего президента США является делом американского народа, однако Европа должна быть готова к любому повороту событий.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами