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Экс-премьер Украины объяснил, почему страна обречена на поражение

Экс-премьер Украины Азаров: Киев проиграет в конфликте при любом раскладе

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Александр Натрускин/РИА Новости

Украина, несмотря на поставляемую Киеву технику, вооружения и предоставление финансовой помощи, все равно проиграет в конфликте. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Мне, как человеку знакомому с ситуацией, абсолютно понятен проигрыш в любом варианте. Он может быть более быстрый или медленный, но, в конечном итоге, это будет все равно проигрыш. Только с громадными потерями человеческого ресурса, с дальнейшим разрушением экономики и так далее», — подчеркнул он.

Бывший украинский политик добавил, что экономика страны разрушена и неспособна самоорганизоваться и получить все необходимое для дальнейшего ведения боевых действий.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, США «готовы воевать до последнего солдата» Украины, поскольку им не жаль ни страны, ни украинской экономики.

Он подчеркнул, что сколько бы Запад ни поставлял танков и оружия, «ничего из этого не выйдет и не получится».

До этого Азаров заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен пожертвовать молодежью страны ради западной военной и финансовой помощи Киеву, власти Украины все чаще заявляют о понижении призывного возраста.

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