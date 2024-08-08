Израиль аннулирует дипстатус представителей Норвегии при ПНА

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил аннулировать дипломатический статус представителей Норвегии при Палестинской национальной администрации (ПНА), находящихся на территории еврейского государства. Об этом сообщает радиостанция Kan.

«Те, кто нападают на нас и проводят против нас одностороннюю политику, заплатят за это», — заявил Кац.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступило в силу 28 мая. Позже власти Палестинской национальной администрации поприветствовали признание Норвегией государственности Палестины.

«Королевство Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживало права палестинского народа и голосовало за эти права на международных форумах. Это первоначальное решение является кульминацией этих позиций и соответствует принципам международного права...» — говорится в заявлении.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании, которая также признала независимость Палестины.

Ранее Лавров прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину.