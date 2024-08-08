Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль аннулирует дипстатус представителей Норвегии при ПНА

Kan: МИД Израиля аннулирует дипстатус представителей Норвегии при ПНА

close
100%
Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил аннулировать дипломатический статус представителей Норвегии при Палестинской национальной администрации (ПНА), находящихся на территории еврейского государства. Об этом сообщает радиостанция Kan.

«Те, кто нападают на нас и проводят против нас одностороннюю политику, заплатят за это», — заявил Кац.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступило в силу 28 мая. Позже власти Палестинской национальной администрации поприветствовали признание Норвегией государственности Палестины.

«Королевство Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживало права палестинского народа и голосовало за эти права на международных форумах. Это первоначальное решение является кульминацией этих позиций и соответствует принципам международного права...» — говорится в заявлении.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании, которая также признала независимость Палестины.

Ранее Лавров прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами