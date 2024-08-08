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В Госдуме назвали решение Эстонии ужесточить контроль на границе с Россией «пиар-акцией»

Депутат Чепа назвал решение Эстонии ужесточить контроль на границе пиар-акцией

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Depositphotos

Решение Эстонии перейти на режим полного таможенного контроля на границе с Россией похоже на «какую-то пиар-акцию». Об этом «Ридусу» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«С ее помощью, на мой взгляд, Эстония хочет продемонстрировать Западу свое активное участие в конфликте, развязанном НАТО. Безусловно, это является издевательством над нашими соотечественниками, которые проживают в Эстонии и регулярно ездят в Россию, чтобы, например, навестить родственников», — сказал он.

По его мнению, такими действиями эстонские власти пытаются продемонстрировать еще один недружественный акт в отношении России и рассчитывают на «некий информационный эффект». Чепа также допустил, что число пересечений границы после этого сократится.

С 8 августа эстонские власти вводят полный таможенный контроль на границе с Россией из-за несоблюдения антироссийских санкций. Теперь пограничники будут усиленно досматривать грузы и людей, следующих в РФ. Время на прохождение контроля, скорее всего, значительно увеличится. Правительство страны ожидает, что количество людей, желающих попасть через эстонские КПП в Россию, снизится, а предприниматели боятся лишиться заработка.

Ранее в Эстонии журналистку обвинили в госизмене за работу с медиагруппой РФ.

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