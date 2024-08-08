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В администрации Курской области рассказали об обстановке в регионе после атаки ВСУ

Администрация Курской области назвала стабильной оперативную ситуацию в регионе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Оперативная обстановка в Курской области в настоящее время стабильная и контролируемая. Об этом в эфире «Первого канала» заявил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

По его словам, с 7 августа на территории Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне местный оперативный штаб был переведен на круглосуточный режим работы.

«Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая», — подчеркнул Белостоцкий.

Утром 6 августа украинские военные предприняли попытку пересечь государственную границу и прорваться в Курскую область. В частности, около 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали позиции российских войск около населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. При этом несколько других городов и сел в течение всего дня подвергались обстрелам.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, натиск украинских солдат сдерживали военные Вооруженных сил РФ и представители Федеральной службы безопасности. Они всю ночь уничтожали формирования ВСУ в приграничных районах.

Впоследствии начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории страны остановлено. Как он сказал, в атаке приняли участие 1000 солдат ВСУ.

Ранее в Государственном департаменте США высказались об атаке Украины на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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