В офисе Зеленского прокомментировали атаку на Курскую область

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева. Такую точку зрения он высказал в эфире украинского телемарафона.

«Будет ли психологически воздействовать то, что происходит в той или иной пограничной области РФ на социальные слои? Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-нибудь другое, кроме страха? Нет», — заявил Подоляк.

Он считает, что любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь «повышением цены войны».

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.