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Кандидата в вице-президенты США Уолца уличили во лжи

WP: кандидат в вице-президенты США Уолц приукрасил факты о своей военной службе

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Anadolu/Reuters Connect

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц приукрасил факты о своей военной службе в американской Национальной гвардии. Об этом пишет The Washington Post.

Политик ранее заявлял, что «был на войне», в действительности же он ни разу не принял участие в боевых действиях, отмечает газета.

После выдвижения кандидатуры Уолца общественность вновь начала обсуждать его призывы о запрете автоматического оружия.

«Нам нужно сделать так, чтобы боевого оружия вроде того, что я использовал на войне, не было на улицах Америки», — говорил политик в 2018 году.

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс во время предвыборного мероприятия в штате Мичиган задал Уолцу вопрос, был ли тот когда-нибудь на войне.

Кандидат в президенты США Камала Харрис, пытаясь защитить своего соратника, заявила, что Уолц стрелял и обучал других пользоваться боевым оружием много раз и он не стал бы оскорблять или принижать заслуги любого американца перед США.

Сослуживцы Уолца заявили WP, что политик не только не участвовал в боевых действиях, но и «публично завысил звание», в котором тот пребывает в запасе. Кандидат в вице-президент США утверждал, что является отставным главным ротным сержантом-майором Армии и Национальной гвардии. На самом деле Уолц так и не получил это звание и вышел в отставку сразу же после присвоения звания лишь старшего сержанта.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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