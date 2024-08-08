В партии Шольца заявили, что американские ракеты помогут защититься в случае нападения РФ

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль поддержал размещение дальнобойных американских ракет на территории ФРГ, поскольку они помогут защититься в случае якобы нападения России. Его слова передает NTV.

«Подобное размещение является правильным, потому что оно поможет нам защитить себя, если Россия решит напасть на нас», — заявил Клингбайль.

По его словам, размещение американских ракет – часть надежного сдерживания.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Президент России Владимир Путин заявлял на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

Ранее решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным».