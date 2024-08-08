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Пропалестинские активисты прервали Харрис во время выступления

В Детройте пропалестинские активисты прервали выступление Харрис

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Julia Nikhinson/AP

Выступление вице-президента США Камалы Харрис в Детройте, штат Мичиган, было прервано активистами, выступающими в поддержку Палестины. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Протестующие прервали ее речь, выкрикивая лозунги против поддержки Израиля. По данным издания, они утверждали, что события в секторе Газа можно сравнить с геноцидом.

«Если вы хотите, чтобы победил [кандидат от Республиканской партии] Дональд Трамп, скажите об этом открыто. В противном случае слово сейчас за мной», — ответила Харрис.

Она также сообщила о своей вере в демократию и важность каждого голоса, подчеркивая, что сейчас ей нужно высказаться.

Пару недель назад Харрис раскрыла содержание разговора с Нетаньяху в Белом доме. По ее словам, она указала на необходимость скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее пропалестинские демонстранты устроили акцию в Бруклинском музее Нью-Йорка.

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