«Хезболла» готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана

Базирующаяся в Ливане группировка «Хезболла» уже в ближайшие дни может нанести удар по Израилю независимо от Ирана. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с разведданными, сообщает CNN.

По данным телекомпании, «Хезболла» может проводить подготовку к удару скрытно. При этом неясно, координирует ли она свои действия с Ираном.

«У некоторых официальных лиц есть ощущение, что они («Хезболла» и Иран. — «Газета.Ru»), возможно, не совсем согласны в том, как двигаться дальше», — говорится в публикации.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль готов как к обороне, так и к наступлению.