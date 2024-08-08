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Дмитрий Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну

Медведев направил Ким Чен Ыну письмо с соболезнованиями из-за наводнения в КНДР

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил главе КНДР Ким Чен Ыну письмо с соболезнованиями в связи с наводнением в стране. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

В письме Медведев отметил, что «с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР». Кроме того, он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей было затоплено более четырех тысяч домов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна может попросить у России помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

3 августа президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в республике и пообещал помочь. Путин выразил уверенность, что обстановка в пострадавших районах Северной Кореи будет оперативно нормализована.

Ранее губернатор Приморья Кожемяко назвал нормой затопленные деревни в регионе.

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