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В Буркина-Фасо заявили о возможности разрыва дипотношений с Украиной

«Известия»: Буркина-Фасо может разорвать отношения с Украиной

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Anne Mimault/Reuters

Африканское государство Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом в интервью газете «Известия» заявил президент Конфедерации панафриканских ассоциаций и движений стран Западной Африки (CAMPAO) Абдулайе Набалума.

По его словам, действия украинских властей были равносильны объявлению войны. Набалума отметил, что Нигер, Мали и Буркина-Фасо составили конфедерацию не только в сфере дипломатии и экономики, но и в сфере безопасности. Поэтому разрыв отношений с Украиной со стороны Буркина-Фасо, после того как дипотношения с Киевом прекратили Мали и Нигер, был бы последовательным, логичным и очевидным.

Набалума подчеркнул, что разрыв отношений с Киевом не только возможен, но и крайне желателен для Буркина-Фасо.

До этого Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали.

Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в Мали. Руководство Нигера приняло аналогичное решение.

Ранее в МИД России обвинили Украину в открытии «второго фронта» в Африке.

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