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Российский посол призвал США прекратить поставки оружия Украине

Посол России Антонов призвал США прекратить поставки оружия Украине

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U.S. Air Force/Global Look Press

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США следует прекратить поставки оружия Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

По мнению Антонова, американской стороне также следует «одернуть неонацистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

Посол добавил, что границы Российской Федерации являются «священными», никто из напавших не уйдет от возмездия.

8 августа стало известно, что США назвали действия Украины в Курской области «самообороной». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не были осведомлены о целях вылазки ВСУ в Курскую область и рассчитывают узнать об этом больше.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее США назвали атаку ВСУ по Курской области суверенным решением Украины.

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Атаки на Курскую область
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