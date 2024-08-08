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Напарника Харрис назвали объединителем США

Конгрессвумен США Окасио-Кортес: тандем Харрис и Уолза подходит всем американцам

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Reuters

Вице-президент США Камала Харрис, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов, приняла верное решение, взяла себе в компаньоны губернатора Миннесоты Тима Уолза, считает представитель левого крыла Демократической партии, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, передает Fox News. По ее словам, эта пара может прийтись по вкусу большинству избирателей.

«Губернатор Уолц является объединителем. Вице-президент Харрис выбирает объединителя не только для Демократической партии, но и для всех Соединенных Штатов. Мы видим в списке Харриса-Вальца каждого американца: сельскую Америку, пригородную Америку, городскую Америку», — пояснила Окасио-Кортес.

Она добавила, что Уолз ставит свои идеалы выше интересов крупных корпораций. Окасио-Кортес подчеркнула, что кандидат Харрис в вице-президенты прогрессивный политик, для которого нужды рабочего класса важнее прибыли и денег.

Ранее Харрис отказалась сажать Трампа в тюрьму.

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