Напарника Харрис назвали объединителем США

Вице-президент США Камала Харрис, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов, приняла верное решение, взяла себе в компаньоны губернатора Миннесоты Тима Уолза, считает представитель левого крыла Демократической партии, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, передает Fox News. По ее словам, эта пара может прийтись по вкусу большинству избирателей.

«Губернатор Уолц является объединителем. Вице-президент Харрис выбирает объединителя не только для Демократической партии, но и для всех Соединенных Штатов. Мы видим в списке Харриса-Вальца каждого американца: сельскую Америку, пригородную Америку, городскую Америку», — пояснила Окасио-Кортес.

Она добавила, что Уолз ставит свои идеалы выше интересов крупных корпораций. Окасио-Кортес подчеркнула, что кандидат Харрис в вице-президенты прогрессивный политик, для которого нужды рабочего класса важнее прибыли и денег.

Ранее Харрис отказалась сажать Трампа в тюрьму.